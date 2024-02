Palermo, CdS: “Corini e la chiave giusta. Gol a valanga ed equilibrio ritrovato”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo sia in grande forma: nelle ultime otto partite ha realizzato ben 20 gol, posizionandosi come secondo miglior attacco della Serie B a pari merito con il Venezia e dietro solo al Parma capolista. Un rendimento offensivo eccezionale, ad eccezione del brutto risultato di Cittadella. Questi gol hanno spesso compensato alcune debolezze in fase difensiva. L'ultima volta che il Palermo ha fatto meglio in fatto di gol in Serie B risaliva alla stagione 1931-32, quando i rosanero dopo 23 giornate avevano segnato ben 55 gol e ottennero la promozione in Serie A per la prima volta. Neanche le squadre di Guidolin e Iachini a questo punto del campionato avevano segnato tanto. Un record che non è frutto di giocate individuali, ma di un gioco corale e di manovre portate a termine da giocatori diversi e di diversi reparti. Se lo scorso anno il problema della squadra sembrava essere la dipendenza da Brunori, oggi il centravanti è sempre al centro del gioco ma non è più l'unico responsabile delle marcature. Anzi, ad oggi su azione Segre ha segnato più del bomber rosanero. Un'importante risposta a chi considerava Corini un allenatore troppo prudente e poco coraggioso. Il Palermo si conferma una squadra solida e propositiva, capace di divertire e di ottenere risultati importanti. Il secondo miglior attacco della Serie B ne è la dimostrazione lampante.