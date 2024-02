Chaka Traorè: “Palermo, sono contento! Tutto su ruolo, City Group e numero di maglia”

Gioiellino classe 2004 arrivato dal Milan, Chaka Traorè è l'ultimo arrivato in casa Palermo. Il binomio manageriale rosanero composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon ha portato alla corte di mister Eugenio Corini un esterno d'attacco autore già di due reti in questo anno solare 2024, messe a segno contro Cagliari ed Empoli rispettivamente in Coppa Italia e Serie A. Queste le sue dichiarazioni di presentazione in sala stampa al "Barbera":

"Io preferisco giocare a sinistra, ma sono a disposizione per dove mi vuole mettere il mister. Ho giocato anche a destra e al centro, quello che importa è dare il massimo per la squadra. Poi sarà tutta una conseguenza. Il City Group è un importante gruppo calcistico, quando ho saputo del Palermo ero contentissimo. L'attenzione che mi hanno dato mi ha reso orgoglioso. Nel calcio come nella vita non si finisce di imparare. Voglio raggiungere il massimo. Grandi campioni al Milan? Puoi solo imparare da loro, anche rubare certe cose che vedi fare in campo. Quando ho sentito il Palermo anche sui social i tifosi mi hanno dato il benvenuto. Nello spogliatoio staff e compagni mi hanno accolto bene, mi sono sentito subito parte della squadra. Il mister è un grande allenatore, ho parlato con lui e sono a disposizione. Il mio punto di forza è l'uno contro uno per saltare l'uomo. Maglia 70? Mi ha portato fortuna nel Milan, ecco il motivo della mia scelta. Calciatore a cui mi ispiro? Grandi nomi come Ronaldinho e Neymar, tutti giocatori di fantasia. Io sono uno a cui piace far divertire in campo".