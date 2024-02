Palermo, Gds: “Al Garilli come al Barbera, 2600 tifosi per la A. Blitz esterni…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come sia fondamentale cambiare passo in trasferta per il Palermo di Corini per coltivare il sogno della promozione diretta in Serie A. Tra le mura amiche, infatti, Brunori e compagni hanno ripreso a correre, calando un fondamentale poker di vittorie consecutive che hanno consolidato e puntellato la posizione ei rosa in zona playoff. Tuttavia, per insidiare le contendenti che lo precedono in classifica, il Palermo deve tornare a conquistare l'intera posta in palio anche lontano dal Barbera. Serve un filotto di vittorie per cercare di dare l'assalto al secondo posto, per cui già sabato prossimo, nella trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò, la squadra di Corini è chiamata a dare ulteriore prova di maturità, dando seguito ai progressi fatti registrare nelle ultime settimane in termini di prestazioni e risultati. Al Garilli saranno oltre 2600 i tifosi del palermo pronti a sostenere Ranocchia e compagni, con il club gardesano che riserverà loro il settore ospiti ed altre aree dell'impianto. Squadra di Zaffaroni che utlizza l'impianto piacentino poiché il suo stadio, il Turina, può contenere al massimo 2300 spettatori, capienza ben al di sotto del limite minimo dei cinquemila previsto dal regolamento della Lega B. Piacenza dista cento chilometri da Salò, questo spiega perché soltanto in due occasioni, contro Cremonese e Catanzaro, le presenze al Garilli hanno superato quota cinquemila. Curiosità la vittoria dei leoni del Garda in entrambi i match con una cornice di pubblico più folta, ko interni in un Garilli deserto o quasi contro Sudtirol e Cittadella. Rapporti idilliaci tra club e tifoserie , dopo la bellissima amicizia nata nella semifinale dei playoff di Lega Pro un paio di stagioni fa. Imperativo vincere per la compagine di Corini, che non può più lasciare punti per strada se vuole compiere un definitivo salto di qualità in un momento topico della stagione.