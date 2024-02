Palermo, Gds: “Mese verità per il sogno A, big match e gare trappola in calendario”

in arrivo il mese della verità. Il Palermo di Corini pronto a fare i conti con se stesso ed a misurare le proprie ambizioni di salto di categoria. Dopo la striscia positiva, contro Modena, Catanzaro e Bari, che ha portato in dote sette punti in tre gare, la compagine di Corini vuole capire se ha tutti i requisiti per cambiare passo e puntare alla promozione diretta in Serie A. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riassume questo frangente decisivo del calendario rosanero, tra scontri diretti per il vertice e gare particolarmente insidiose da non sottovalutare. La trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò non rappresenta certamente un impegno agevole: i diciotto punti di differenza in classifica non costituiscono garanzia di successo per Brunori e compagni che si troveranno di fronte una squadra viva ed oeganizzata. Nelle ultime quattro gare interne, tre successi per i gardesani ed un pari: lo scalpo eccellente contro la Cremonese ed il punto conquistato contro il Venezia dimostrano il valore della formazione di Zaffaroni. Palermo che quindi affeonterà due match a dir poco decisivi: al Barbera arriverà il Como e successivamente sfida allo Zini contro la Cremonese di Giovanni Stroppa, compagine indicata dagli addetti ai lavori come più credibile antagonista del Parma. Match infrasettimanale interno contro la Ternana per chiudere Febbraio ed altro tour de force nel mese successivo con il doppio impegno esterno contro Brescia e Lecco ed un altro scontro diretto al Barbera contro il Venezia di Vanoli