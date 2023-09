Palermo, Coulibaly arma in più di Corini: i numeri dell’ex Salernitana a Venezia

Tra questi c'è Coulibaly, giocatore che ha ripagato alla grandissima la fiducia del tecnico di Bagnolo Mella. L'esordio da titolare di Mamadou, contro il Venezia, in Serie B, ha permesso a tutti di notare le sua qualità e la sua energia, entrambe fondamentali per il successo del Palermo. Trentuno i passaggi riusciti su trentanove tentati (secondo solo a Ceccaroni). Ancora una volta - esclusivamente - alle spalle del centrale ex Lecce per tocchi, con ben cinquantacinque volte conteggiate. Dalla cintola in su, il classe 1999 è quello che ha provato e completato più lanci lunghi (3/5). In fase difensiva si è mostrato letteralmente dominante: primo per contrasti, ben quattro quelli vinti. Primo per blocchi della palla, stando sulla traiettoria della stessa, per intercettazioni e sfere recuperate. Tra quest'ultime, una di quelle che ha poi permesso alla formazione diCorinidi ripartire e fare il terzo gol, quello che ha definitivamente sancito la fine delle ostilità.