La Gazzetta dello Sport: “Viaggi da record, in trasferta nessuno come il Palermo”

"Sono viaggi da record". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. "Un Palermo da primato: 10 punti in 4 trasferte. Nessuno come i rosanero". Grazie ai successi conquistati sui campi di Reggiana, Ascoli e Venezia, la squadra di Eugenio Corini ha già eguagliato il numero di vittorie esterne dello scorso campionato. "In un mese abbondante di campionato il Palermo si scopre squadra da trasferta. E non è una novità da poco", si legge. Si tratta, infatti, nella migliore partenza del Palermo lontano dal "Renzo Barbera" degli ultimi dieci campionati tra Serie A, B e C. Dieci i punti incassati nelle gare esterne da Matteo Brunori e compagni, con il Palermo che è - al momento - la migliore squadra da trasferta della cadetteria.