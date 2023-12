Berti-Mediagol: “Palermo non la più forte in B. La mia Corini-Rinaudo. City Group…”

L'intervista esclusiva concessa da Gianluca Berti, ex portiere del Palermo ed icona rosanero della storica promozione in Serie A del club siciliano, dopo trentadue anni, nella stagione 2003-2004, alla redazione di Mediagol.it.

⚽️

“Sul cammino del Palermo penso che sia stato molto positivo all’inizio, adesso però c’è una flessione. Mi auguro che non sia preoccupante”. Così Gianluca Berti protagonista di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. L'ex portiere rosanero ha analizzato il momento del club di Viale del Fante, attualmente posizionato all’ottavo posto in Serie B.

“City Group conferma Corini nonostante i risultati? Evidentemente fanno un discorso diverso, rispetto a quello che faceva Maurizio Zamparini. Con lui gli allenatori duravano poco. Loro hanno strategie diverse, dove vanno a lavorare a lungo termine. Prima di prendere scelte diverse, le valutano attentamente. Rinaudo? È un amico, come Corini. Secondo me hanno lavorato bene e lo dico, perché fino ad un mese e mezzo fa il Palermo era secondo e tutti erano felici. Ora c’è una flessione evidente, non so i motivi, non vivendo la situazione nel quotidiano. Però se le cose andavano bene, non so dove si sono perse certe situazioni”.

“La squadra a detta di tutti doveva lottare per la vittoria del campionato, anche se non è la più forte. Sulla carta un paio di squadre superiori ai rosanero ci sono. Poi decide il campo. La Cremonese (retrocessa dalla A), Como, Venezia e Parma (che sono le prime tre davanti) sono superiori a tutte le altre. Mercato di Gennaio? La società valuterà se la rosa è apposto così e ne parlerà con l’allenatore. Logicamente ora sono in ritardo. Se vogliono andare a rosicchiare punti, il mercato di gennaio è molto complicato. Rinforzare una rosa del genere non è facile. A gennaio si muovono solo certi giocatori. Per esempio, se vuoi un capocannoniere non te lo danno. Se devi prendere, tanto per prendere, meglio non prendere. È giusto che il Palermo intervenga solo ed esclusivamente per migliorarsi”.

“Il Palermo riuscirà a recuperare il distacco di nove punti dalla vetta? I campionati di Serie B si decidono a marzo. Siamo a dicembre, ancora è presto. Oggi ci sono 9 punti, però dai alla svelta ad essere di nuovo lì. Bastano due partite. Corini discusso? È normale, quando le cose non vanno bene si è in discussione. Me ne sto accorgendo anch’io che è un po’ bistrattato. È una brava persona ed è un bravo allenatore. Quando i risultati non vengono è normale che tutti vengono criticati, fa parte del gioco. Corini è una persona intelligente e sa che se ha i risultati è Dio sceso in terra, se non li ha, va in discussione. Soprattutto la figura dell’allenatore, il primo a finire sulla graticola. Eugenio lo conoscono tutti, era un allenatore quando giocava già. Mi auguro che possa vincere più partite possibili, per il bene che voglio a lui ed al Palermo. È out se perde a Parma? Ma ci può stare perdere a Parma, sono i più forti in assoluto in Serie B. L’hanno dimostrato anche contro la Fiorentina. Se oggi Corini è sulla graticola, figurati con un ko al Tardini. Possibili sostituti? Non ne faccio nomi, voglio che il Palermo vinca a Parma come tutte le partite. Almeno rimane Eugenio. Sono un grande tifoso rosanero”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.