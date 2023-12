Palermo, CdS: “Al Tardini serve uno spirito da capolista”. E in città torna Bigon

"Al Tardini serve uno spirito da capolista". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Parma , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", con la squadra di Eugenio Corini chiamata a dare risposte dopo le recenti sconfitte rimediate in campionato fra le mura amiche del "Renzo Barbera". "Non si può continuare a perdere punti senza dare segnali concreti che qualcosa sia cambiato veramente. E forse va bene che sia proprio il Parma, ovvero un avversario che [...] appare al momento largamente superiore ai rosanero, a testare il cuore e la personalità della squadra. Che dovrà sentirsi punta sul vivo dalle critiche severe di questo periodo e rispondere sul campo a chi ormai giudica la flessione irreversibile", si legge.

Per l'occasione, Corini avrà l'intero organico a disposizione tranne Ceccaroni. Ma difficilmente butterà subito nella mischia Vasic e Insigne, appena guariti. Tuttavia, il tecnico di Bagnolo Mella "potrà scegliere fra individualità importanti che dovrà motivare nella maniera giusta. Il problema attuale del tecnico non sembra il modulo in se stesso, quanto lo smarrimento di una delle caratteristiche più riconoscibili del suo Palermo in questo anno e mezzo di guida: fino alla gara con lo Spezia, la squadra era almeno solida e animata da una voglia di non mollare mai, certificata dai tanti gol realizzati nel finale. Non splendeva per qualità di manovra, ma sapeva interpretare le partite e portare a casa il risultato. Adesso gioca con addosso uno spavento tangibile, concede praterie agli avversari, corre a vuoto, fa una fatica impressionante persino a tirare in porta. Se non si ritrova quella capacità, diventa difficile coltivare qualsiasi ambizione", prosegue il noto quotidiano.