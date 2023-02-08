Parola a Lionel Messi. L'attaccante di Inter Miami e Argentina - ai microfoni del podcast Big Time - ha rilasciato un'intervista interessante che riguarda il suo futuro nel calcio e la possibilità del…
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Il Pallone d'Oro 2023 è andato a Lionel Messi che si è aggiudicato il prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Una scelta che continua a far discutere. Dopo la cerimonia di premiazione in…
L'annuncio del vincitore è arrivato finalmente. Lionel Messi (campione del mondo 2022 con l'Argentina) ha ottenuto il suo ottavo riconoscimento come miglior giocatore della stagione. L'argentino ha…
Lionel Messi ed il Paris Saint-Germain si separeranno al termine dell'attuale stagione, con la "Pulce" che proseguirà la propria straordinaria carriera in MLS e più precisamente all'Inter Miami. Il…
Lionel Messi ed il Paris Saint-Germain si separeranno al termine dell'attuale stagione. Il club parigino ha confermato quello che ormai tutti i giornali avevano già preannunciato, tramite con un…
I tifosi del Barcellona sognano un ritorno in maglia blaugrana di Lionel Messi, fuoriclasse argentino che ha fatto la storia recente di questo club, attualmente in rotta con il Paris Saint-Germain. La…
Auxerre-PSG, probabili formazioni: l'ex Milan Niang dal 1'. Messi e Mbappe titolari
Quasi tutto pronto per Auxerre-Paris Saint Germain. Il match - valido per la trentaseiesima giornata di Ligue 1 - è in programma alle ore 20.45 allo stadio "Abbé-Deschamps". Siviglia-Betis, probabili…
Non solo in Inghilterra ed in Premier League con la sfida tra Arsenal e Southampton: c'è un'altra sfida tra la prima e l'ultima di campionato questo venerdì sera anche in Francia ed in Ligue 1 con…
Una sfida decisiva. Alle ore 21:00, al "Parco dei Principi", il Paris Saint-Germain ospiterà il Lens in occasione della gara valevole per la trentunesima giornata di Ligue 1. Un big march che potrebbe…
Prova di forza del Bayern Monaco che dopo lo 0-1 dell'andata al Parco dei Principi si è imposto anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Allianz Arena. Totale complessivo di tre…
Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Circulo Ecuestre, ritornando sulle proprie affermazioni su Lionel Messi del mese precedente. "Dovevo prendere quella…
Lionel Messi, attaccante del Paris Saint-Germain e campione del mondo con l'Argentina, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club parigino, raccontando le emozioni della finale in Qatar…
L'Argentina dopo aver trionfato nelle ultime edizioni, rispettivamente di Copa América e Mondiale, ha deciso di proseguire con l'attuale commissario tecnico, Lionel Scaloni, prolungando il contratto…
La sfida tra Manchester United e Barcellona rievoca il nome di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha lasciato la propria impronta nelle due finali di Champions League tra Red Devils e blaugrana,…
Bayern Monaco e Paris Saint Germain si sfidano nel match di lusso negli ottavi di Champions League, assieme a Liverpool-Real Madrid. (Di seguito la preview del match) FORMAZIONI UFFICIALI:
Bayern Monaco e Paris Saint Germain si sfidano nel match di lusso negli ottavi di Champions League, assieme a Liverpool-Real Madrid. Alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi, gli uomini di…
Termina agli ottavi di finale il percorso del Paris Saint Germain nella Coupe de France. A eliminare la formazione di Galtier il Marsiglia guidato da Igor Tudor, che tra le mura amiche del Velodrome…