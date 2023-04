Angers-PSG, le probabili formazioni: Messi e Mbappé contro l’ultima in Ligue 1

La preview e le probabili formazioni

Non solo in Inghilterra ed in Premier League con la sfida tra Arsenal e Southampton: c'è un'altra sfida tra la prima e l'ultima di campionato questo venerdì sera anche in Francia ed in Ligue 1 con l'anticipo della trentaduesima giornata tra Angers e PSG in programma alle 21:00 allo Stade Raymond Kopa.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARSENAL-SOUTHAMPTON — Il Paris Saint Germain si è ripreso dopo la serie di due sconfitte un po' a sorpresa rimediate contro Rennes e Lione, entrambe tra le mura amiche del "Parco dei Principi", rispettivamente per 0-2 e 0-1. Le due successive vittorie ottenute contro Nizza e Lens hanno ridato entusiasmo alla piazza, oltre che a permettere ai parigini di riprendere il controllo saldo della vetta della Ligue 1, blindando con ogni probabilità il discorso scudetto viste le distanze di ben otto punti dal Marsiglia secondo in classifica. Tra gli indisponibili figurano Nordi Mukiele, Renato Sanches, Presnel Kimpembe, Timothee Pembele oltre che la stella Neymar. Galtier è orientato a schierare un attacco a due con i fenomeni Lionel Messi e Kylian Mbappé, mentre a centrocampo si rivede l'italiano Marco Verratti. Poco da dire sull'Angers, con i bianconeri che in trentuno giornate hanno raccolto solamente quattordici punti e vedono sempre più vicino lo spettro della retrocessione che attende solamente la matematica certezza.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21:00 allo Stade Raymond Kopa:

ANGERS (3-5-2): Bernardoni; Valery, Hountondji, Ghoulam; Sabanovic, Taïbi, Hunou, Mendy, Kalumba; Abdelli, Niane. Allenatore: Dujeux.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Questa la classifica aggiornata della Ligue 1: