Pinilla, l’ex Palermo non ci sta: “Messi Pallone d’Oro? Siamo tutti pazzi”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante rosanero: "Il Mondiale ha pesato troppo. Ridicolo premiare anche Martinez".

Mediagol ⚽️

Il Pallone d'Oro 2023 è andato a Lionel Messi che si è aggiudicato il prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Una scelta che continua a far discutere. Dopo la cerimonia di premiazione in scena al Theatre du Chatelet di Parigi, infatti, sono inevitabilmente scoppiate le polemiche. A dire la sua è stato anche l'ex attaccante di Palermo e Cagliari, Mauricio Pinilla, intervistato nel corso di una trasmissione su ESPN.

"Se vinci il Pallone d'Oro giocando in MLS, significa che siamo tutti pazzi. O che la MLS è diventata una potenza mondiale. Il Mondiale ha pesato tantissimo. Non so perché si considera l'anno in totale se poi si tiene conto di una sola competizione. D'accordo sull'importanza della Coppa del Mondo, ma complessivamente non credo che sia stato il migliore. Se chi vincerà la Coppa del Mondo sarà il migliore, allora speriamo che si ripeta negli anni", le sue parole.

Tra le donne, il Pallone d'Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Mentre alle spalle della Pulga si sono classificati l'attaccante del Manchester City Erling Haaland ed il francese Kylian Mbappè. Il Premio Muller, destinato al miglior attaccante, se lo è aggiudicato lo stesso Haaland, il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 è andato a Jude Bellingham; infine, il Premio Yashin (miglior portiere) lo ha conquistato "Dibu"Martinez. "Già non credo in questi premi... Quello del Dibu Martinez è stato ridicolo", ha concluso Pinilla.

