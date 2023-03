PSG, Messi: “Mondiale un sogno. Mbappé pazzesco, finale persa ma per sua fortuna…”

"È stato davvero tutto molto bello, difficile da spiegare. Il sogno di una vita si è avverato e lo abbiamo potuto condividere con il popolo argentino. È un momento che rimarrà con noi per il resto della nostra vita. È stata davvero una finale mozzafiato. È stato pazzesco come è andata la partita. Kylian ha segnato tre gol incredibili, in una finale! E nonostante questo non è riuscito a vincere, è stato pazzesco. Per sua fortuna ha già vinto un mondiale e sa cosa vuol dire essere campioni del mondo. Quindi sì, è stata una grande finale per il mondo del calcio. È bello poter giocare con lui nella stessa squadra , spero che potremo fare grandi cose qui a Parigi".

Sull'annata attuale in netta crescita rispetto alla precedente con uno sguardo all'obiettivo Champions League: "Il primo anno avevo bisogno di un po' di tempo per adattarmi a Parigi per diversi motivi, ma ho iniziato questa stagione in modo molto diverso, con molta voglia. Mi sento più a mio agio con il club, con la città, con tutto ciò che significa Parigi. E la verità è che mi sto davvero divertendo in questa stagione. Sono arrivato in un nuovo club e voglio vincere il titolo con il Paris, per poter raggiungere i grandi obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione. Andiamo a Monaco, sarà una partita molto dura, proprio come la prima. Tutto sarà deciso da piccoli dettagli, soprattutto perché è molto difficile vincere in quello stadio. Ma penso che se facciamo le cose per bene, siamo in grado di cambiare le cose. Vogliamo continuare il nostro viaggio in Champions League. Ed è quello che cercheremo di fare".