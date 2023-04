PSG-Lens, le probabili formazioni: Galtier senza Verratti, Opanda sfida Messi

Una sfida decisiva. Alle ore 21:00, al "Parco dei Principi", il Paris Saint-Germain ospiterà il Lens in occasione della gara valevole per la trentunesima giornata di Ligue 1 . Un big march che potrebbe riaprire il campionato. La squadra allenata da Franck Haise , infatti, grazie a quattro risultati utili di fila (tre vittorie ed un pareggio) si è portata a meno sei punti proprio da Lionel Messi e compagni .

Il "Parc des Princes", d'altra parte, non è più un fortino: nelle ultime due partite casalinghe, il PSG è stato battuto da Rennes e Lione, senza segnare. Sessantanove sono i punti conquistati fin qui dagli uomini di Galtier, primi della classe, frutto di ventidue successi, tre pareggi e cinque ko. Settanta le reti siglati in trenta giornate, ventinove i gol subiti. Occupa il secondo posto della classifica di Ligue 1 il Lens a quota sessantatré punti. Frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e appena tre sconfitte. Cinquanta i gol messi a segno fin qui, ventidue le reti incassate. Inoltre, nelle ultime quattro gare di campionato, il PSG in casa ha sempre subito almeno una rete, mentre gli ospiti sono sempre riusciti ad andare in gol in trasferta da dicembre ad oggi.