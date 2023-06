PSG, Messi e motivi dell’addio: “Accoglienza top, poi fischi. Rottura coi tifosi…”

Tifosi - "All'inizio l'accoglienza è stata molto bella. Poi la gente ha iniziato a trattarmi diversamente, una parte del pubblico di Parigi perché credo che la maggioranza abbia proseguito a trattarmi bene come all'inizio. C'è stata una rottura con gran parte dei tifosi del Paris, qualcosa che non era nelle mie intenzioni, tutt'altro. È successo così, come era successo in precedenza con Mbappé e Neymar. So che è il loro modo di fare, però sto con tutte le persone che m hanno rispettato come io ho rispettato tutti da quando sono arrivato e niente più".