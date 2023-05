Auxerre-PSG, probabili formazioni: l’ex Milan Niang dal 1′. Messi e Mbappe titolari

Il Paris Saint Germain di Galtier potrebbe laurearsi campione di Francia in caso di tre punti e contemporanea non vittoria del Lens sul campo del Lorient. Le probabili formazioni di Auxerre-PSG.

Quasi tutto pronto per Auxerre-Paris Saint Germain . Il match - valido per la trentaseiesima giornata di Ligue 1 - è in programma alle ore 20.45 allo stadio "Abbé-Deschamps".

Qualora il Lens non dovesse vincere nel match contro il Lorient, la squadra di Galtier potrebbe già laurearsi campione di Francia in caso di vittoria sul campo dell'Auxerre. Sei i punti di distanza in classifica a tre giornate dalla fine con i parigini nettamente avanti nel criterio della differenza reti. Se al termine della giornata in corso i punti di distacco tra la prima e la seconda della classe saranno più di sei, Messi e compagni potranno festeggiare matematicamente la vittoria del titolo.