Manchester United-Barcellona, Xavi: “Messi ritorna? Questa è casa sua. Porte aperte”

"Ho già detto che questa è casa sua e che le sue porte sono aperte, non c'è molto altro da aggiungere a dir la verità. Il miglior calciatore del mondo e della storia avrà sempre il suo posto. Lui è un amico, siamo in costante contatto e parliamo di moltissime cose. Dipenderà molto da lui, da cosa vuole fare in futuro, da cosa si addice al club... Ma è chiaro che questa sia casa sua, su questo non c'è dubbio".