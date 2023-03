Barcellona, Laporta: “Omaggeremo Messi. A Parigi ci siamo incrociati gli sguardi…”

"Dovevo prendere quella decisione. La società è al di sopra di tutti. Non avevamo il 'Fair Play'... Dovevo scegliere e ho scelto il club, è stata una sensazione triste. A Parigi ci siamo scambiati degli sguardi, mentre con il padre di Leo ci siamo visti. Gli ho fatto i complimenti per la vittoria dell'Argentina al Mondiale. Abbiamo discusso dell'omaggio che faremo a Leo, che ha un affetto straordinario per il Barcellona. Per rispetto non voglio parlare del giocatore, che è del PSG. La faccenda di Leo non riguarda i soldi, stiamo parlando di un tributo".