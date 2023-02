Barcellona, Laporta: “Superlega? Dialoghiamo con la UEFA. Sul ritorno di Messi…”

"La Superlega sta andando avanti e sta cercando di evolvendosi in meglio. Sarà un modello aperto, qualcosa di straordinario: attraente, sostenibile e rispettoso della salute dei giocatori. Vogliamo che il dialogo con la UEFA non venga interrotto e che sia possibile armonizzarlo con i campionati nazionali, proprio come fa la Champions League con il resto dei campionati. Tutto indica che i promotori della Super League avranno il diritto di organizzare le competizioni. Ci vediamo in una situazione in cui non possiamo competere con i club di proprietà di alcuni stati o con una Premier che sta stanziando 7.000 milioni. La Lega continua a cambiare i regolamenti ogni volta che superiamo un ostacolo posto dal Fair Play Finanziario. Nonostante ciò continueremo a lavorare per migliorare i nostri rapporti con la Lega, anche se a volte riuscirci è abbastanza complicato. La Lega fissa limiti salariali in relazione ai suoi conti. Lo avevamo superato di 300-350 milioni di euro. Nello stesso momento in cui abbiamo ridotto la massa salariale, dovevamo fare una squadra competitiva, attraverso alcune leve economiche, salvando il club dalla rovina. Siamo riusciti a ridurre il peso degli stipendi di 100 milioni e speriamo di arrivare a 170 in estate con uno sforzo titanico. Abbiamo comprato per 215 milioni di euro e venduto per 141 milioni, quindi abbiamo costruito una squadra molto competitiva per un costo di 74 milioni di euro. Con questi risultati economici, non sarà necessario cedere i migliori giocatori in estate, ma possiamo adottare altre soluzioni. Poi se valuteremo di farlo, lo faremo, ma non saremo costretti dalle regole imposte per iscrivere la squadra al campionato".