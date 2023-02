Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Messi recupera, Mbappé dalla panchina

I francesi, dopo l'eliminazione agli ottavi della Coppa di Francia contro il Marsiglia e il ko contro il Monaco in campionato, stanno vivendo un periodo poco brillante e cercano riscatto. Situazione sicuramente diversa per il Bayern Monaco, sconfitti solo una volta in questa stagione, lo scorso 17 settembre contro l'Augusta.

In totale sono 11 i precedenti tra Psg e Bayern Monaco, tutti in Champions League: di questi, sei successi per i francesi e cinque per i tedeschi. La sfida PSG-Bayern Monaco sarà visibile in diretta alle 21:00 su Sky Sport, Sky Go, NOW e su Mediaset Infinity. Telecronaca Sky Sport: Federico Zancan.