Bayern Monaco-PSG 2-0, Nagelsmann ai quarti. Mbappé e Messi out dalla Champions League

Salva de Ligt nel primo tempo ma nella ripresa è dominio bavarese. Messi eliminato

Prova di forza del Bayern Monaco che dopo lo 0-1 dell'andata al Parco dei Principi si è imposto anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Allianz Arena. Totale complessivo di tre a zero per i bavaresi che eliminano in scioltezza una delle principali contendenti alla vittoria del titolo.

Al 38' protagonista l'ex difensore della Juventus, de Ligt, abile a salvare il pallone sulla linea su una conclusione a botta sicura di Vitinha al seguito di un errore in uscita del portiere bavarese Sommer. Al 51' è stata annullata la rete del vantaggio del Bayern Monaco: il colpo di testa di Choupo-Moting si era insaccato alle spalle di Donnarumma ma Muller è stato pescato in fuorigioco cercando di toccare la sfera. Dopo qualche secondo di esultanza dei padroni di casa, l'arbitro Orsato ha strozzato la gioia dell'Allianz Arena al seguito del silent check. Esattamente dieci minuti più tardi, proprio l'attaccante camerunense è riuscito a trovare la via della rete, questa volta convalidata, sfruttando il passaggio di Goretzka e trafiggendo Donnarumma con un destro preciso. Al 65' Sommer si è superato con un ottimo e reattivo intervento, smanacciando sul colpo di testa potenzialmente letale di Sergio Ramos. Ha chiuso la partita al 90' Gnabry che si è inserito grazie alla sua strepitosa velocità sul filo del fuorigioco, incrociando il sinistro sul palo più lontano e siglando il gol della sicurezza e del 3-0 complessivo tra andata e ritorno. All'ultimo giro di lancette dell'ultimo minuto di recupero, è stata annullata la rete del tris da parte di Mané per un lieve offside dell'ex Liverpool.

Eccezion fatta per la finale del 2020, per altro persa proprio contro i bavaresi, il cammino in Champions League del Paris Saint-Germain si è interrotto ancora una volta molto prima del previsto. Nulla da fare nemmeno per Lionel Messi, il quale avrebbe voluto consolidare con questo trofeo la propria fantastica annata, con già nel proprio Palmarés il titolo del Mondiale.