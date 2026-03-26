Dopo l'inchiesta arbitri, che ha portato all'autoesclusione di Rocchi da presidente della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B, è stato nominato Dino Tommasini per le ultime gare del…
Italia
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro della panchina della Nazionale italiana attraversa una fase di profonda incertezza, in cui il nome di Silvio Baldini emerge come la…
Italia, lascia anche Buffon: "Avrei lasciato due minuti dopo la Bosnia, mi è stato chiesto di temporeggiare"
In seguito alle dimissioni di Gabriele Gravina dal ruolo di presidente della FIGC, anche Gianluigi Buffon ha lasciato l'incarico di team manager nel pomeriggio odierno. Lo ha fatto scrivendo delle…
Bosnia-Italia non è una partita come le altre. Oggi, gli azzurri si giocano l’accesso al Mondiale in una sfida che rappresenta uno snodo cruciale del proprio percorso recente. Dodici anni di assenza…
Italia, Gattuso teme la Bosnia: "Squadra forte con giocatori di qualità, servirà una grandissima Italia"
In campo nella serata odierna l’Italia, che si appresta ad affrontare la Bosnia nella gara più importante degli ultimi quattro anni, decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il vincitore…
Italia–Irlanda del Nord non è una partita qualunque. È un crocevia decisivo per il futuro della Nazionale azzurra, una di quelle notti in cui il margine d’errore si azzera e conta solo il risultato.