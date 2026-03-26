Mediagol

Italia

Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

Italia, il giorno che può cambiare la storia recente

Bosnia-Italia non è una partita come le altre. Oggi, gli azzurri si giocano l’accesso al Mondiale in una sfida che rappresenta uno snodo cruciale del proprio percorso recente. Dodici anni di assenza…