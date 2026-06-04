VIDEO Baldini si commuove ricordando il cane morto: "Ho pianto più per Nebbia che per mio padre"

Dopo la vittoria di misura contro il Lussemburgo, l'Italia tornerà in campo domenica per affrontare la Grecia. La sfida è in programma alle 21:00 e sarà l'ultima amichevole prima delle vacanze estive.

Silvio Baldini dovrà fare a meno di Marco Palestra, che nelle ultime ore è stato sottoposto ad attente valutazioni. Al termine di esse, si è optato per non convocare il terzino del Cagliari. Tegola per l'allenatore ex Palermo, che non potrà contare su un profilo di qualità e di quantità per la trasferta di Creta.

Infine, in programma nel pomeriggio odierno la seduta d'allenamento per l'Italia che è tornata da Lussemburgo nel mattino. Di seguito i convocati della nazionale azzurra, formati per la maggior parte da U21, per la sfida contro la Grecia:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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