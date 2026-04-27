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Italia

Dino Tommasi nuovo responsabile della commissione arbitri Nazionale di Serie A e B

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Dino Tommasi è il nuovo responsabile della CAN
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Dopo l'inchiesta arbitri, che ha portato all'autoesclusione di Rocchi da presidente della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B, è stato nominato Dino Tommasini per le ultime gare del campionato.

LA NOTA DELL'AIA

L'AIA ha reso ufficiale la decisione tramite un comunicato ufficiale:"Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio.

"Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – ha dichiarato il vicepresidente vicario Francesco Massini  Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".

Di seguito la scheda di Dino Tommasi:

Arbitro CAN dalla stagione 2007/2008 alla 2014/2015

Osservatore CAN B (con Responsabile Stefano Farina) nel 2015/2016

Presidente Comitato Regionale Arbitri del Veneto dalla stagione 2016/2017 alla 2019/2020

Responsabile CAI nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022

Coordinatore CON DIL 2022/2023

Componente CAN dalla stagione 2023/2024".

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