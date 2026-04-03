Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro della panchina della Nazionale italiana attraversa una fase di profonda incertezza, in cui il nome di Silvio Baldini emerge come la soluzione più logica e immediata in caso di un definitivo addio di Rino Gattuso. L’articolo sottolinea come la Federazione si trovi attualmente in un limbo tecnico dopo le dimissioni di Gigi Buffon e la fase di riflessione che sta impegnando il ct Gattuso, attualmente a Marbella per smaltire la delusione post-eliminazione.
La nazionale
Italia, l’ex Palermo Silvio Baldini potrebbe guidare la nazionale per le amichevoli di giugno
Nel contesto di una ricostruzione che appare complessa e dolorosa, Baldini viene indicato come il naturale "paracadute" federale. Qualora Gattuso decidesse di non accettare il ruolo di traghettatore per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia — rassegnando a sua volta le dimissioni immediate — la scelta della Federcalcio ricadrebbe proprio sull'attuale tecnico dell’Under 21.
La testata sottolinea come questo percorso ricalcherebbe esattamente quanto già accaduto nel marzo 2018 con Gigi Di Biagio, il quale passò temporaneamente dalla guida degli azzurrini alla Nazionale maggiore prima della nomina di Roberto Mancini. Silvio Baldini, che non ha impegni ufficiali in calendario per il mese di giugno e riprenderà il cammino delle qualificazioni europee solo a settembre, rappresenterebbe dunque l'unica figura interna già pronta e disponibile a gestire una convocazione che, nelle intenzioni, dovrebbe essere orientata esclusivamente verso i giovani, escludendo i big del gruppo storico.
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