Italia, l’ex Palermo Silvio Baldini potrebbe guidare la nazionale per le amichevoli di giugno

Se Gattuso dovesse decidere di lasciare l'incarico da comissario tecnico immediatamente, potrebbe subentrare Baldini che farebbe da "traghettatore" per le amichevoli in programma a giugno.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro della panchina della Nazionale italiana attraversa una fase di profonda incertezza, in cui il nome di Silvio Baldini emerge come la soluzione più logica e immediata in caso di un definitivo addio di Rino Gattuso. L’articolo sottolinea come la Federazione si trovi attualmente in un limbo tecnico dopo le dimissioni di Gigi Buffon e la fase di riflessione che sta impegnando il ct Gattuso, attualmente a Marbella per smaltire la delusione post-eliminazione.