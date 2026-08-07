Filippo Inzaghi ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla nazionale:

Nazionale, come ha vissuto il terzo Mondiale senza gli azzurri?

"L’eliminazione ai playoff è stato un grande dispiacere. Adesso si riparte con un nuovo corso e io mi fido perché conosco Malagò, Mancini e Ranieri: in quel ruolo sono una vera garanzia. Scherzando, dico sempre che mi piacerebbe far vedere ai miei figli l’Italia al Mondiale. Sono ancora piccoli, ma bisogna accelerare perché loro crescono."