Le parole del tecnico.

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VIDEO, Inzaghi e il Palermo davanti al murale di Baresi: l'omaggio allo storico numero 6

Filippo Inzaghi ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla nazionale:

Nazionale, come ha vissuto il terzo Mondiale senza gli azzurri?
"L’eliminazione ai playoff è stato un grande dispiacere. Adesso si riparte con un nuovo corso e io mi fido perché conosco Malagò, Mancini e Ranieri: in quel ruolo sono una vera garanzia. Scherzando, dico sempre che mi piacerebbe far vedere ai miei figli l’Italia al Mondiale. Sono ancora piccoli, ma bisogna accelerare perché loro crescono."

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