Voi due siete legati dal fatto che siete stati cercati entrambi nel 2017/2018 da Zamparini.

Mauro Meluso: "Io ero a Lecce nel 2017/18 e stavo organizzando la stagione. Avevamo già confermato l'allenatore. Gianni Di Marzio mi chiamò per incontrare Zamparini, appena retrocesso in Serie B, ma ero molto legato al presidente Damiani. Quindi incontrai Zamparini, che mi offrì un contratto cinque volte superiore. Mia moglie mi chiese se mi interessassero i soldi o se stessi bene a Lecce. Io le dissi che stavo bene a Lecce e rifiutai. Consigliai a Zamparini Fabio Lupo."

Fabio Lupo: "Stavo correndo, sono arrivato a casa e mi è arrivata la chiamata di Zamparini. Mi disse: 'Ma è Lupo?'. E poi mi disse: 'Voglio chiacchierare con lei'. Io ho subito accettato, prima che ci ripensasse. Ho fatto la doccia e sono partito subito. È stata una delle pagine più belle della mia storia calcistica. Confrontarmi con Palermo è stato bellissimo, è rimasto nel mio cuore."