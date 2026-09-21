Alha parlato del rapporto con, suo ex assistito durante l'esperienza del portiere in rosanero. L'ex capitano del Palermo ha raccontato anche il suo nuovo percorso nel mondo della televisione, ricordando alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e soffermandosi sull'attuale squadra di

«Pelagotti? È stato bello essere il suo procuratore. Ha vinto il campionato quell'anno in cui sono diventato il suo procuratore, nel 2019/2020 in Serie D con il Palermo. Ma io non ho fatto nulla. Ora mi sono buttato nella televisione.

Sabato non ci sei da Miccoli? Non mi hanno invitato, non me l'aspettavo. Ma ci sta, ha fatto una scrematura. Fabrizio è stato importante per Palermo, bisogna riempire lo stadio per beneficenza. È giusto che Fabrizio abbia la sua giornata.

Nel mio futuro? Sto bene in televisione, mi piace questo mondo, giro il mondo. Ho commentato il Mondiale, è stato emozionante. Mi sono incontrato con Ronaldo. È un'esperienza nuova che mi dà la possibilità di girare, mi trovo bene.

Il momento più bello della carriera? Il debutto in Serie A non si dimentica mai. Poi l'anno dei record con Iachini al Palermo: eravamo una squadra troppo più forte. Ogni anno fanno i paragoni con noi, ma non ci sono paragoni, era un altro calcio. Era un Palermo forte, quelle sensazioni là non si trovano più: finivo una partita senza parate.

È l'anno buono per la A? Sì, sono forti. Con Inzaghi è una squadra forte e competitiva, con tanti cambi. Fortin e Perin sono fortissimi».