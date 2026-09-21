Nel corso delha ricordato il rapporto con, che lo ha rappresentato durante la sua esperienza in rosanero. L'ex portiere del Palermo ha parlato del legame con l'ex capitano e ha svelato anche un possibile obiettivo per il proprio futuro professionale.

«Essere suo assistito per me è stato un onore. Ci siamo ritrovati diverse volte in A, averlo come procuratore è stato motivo di orgoglio per me. Per me, a Palermo, Sorrentino è il capitano.

Futuro? Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, piano piano vedremo».