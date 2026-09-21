Le parole dell'ex portiere dei rosanero.
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Nel corso del Palermo Football Meeting, Alberto Pelagotti ha ricordato il rapporto con Stefano Sorrentino, che lo ha rappresentato durante la sua esperienza in rosanero. L'ex portiere del Palermo ha parlato del legame con l'ex capitano e ha svelato anche un possibile obiettivo per il proprio futuro professionale.
«Essere suo assistito per me è stato un onore. Ci siamo ritrovati diverse volte in A, averlo come procuratore è stato motivo di orgoglio per me. Per me, a Palermo, Sorrentino è il capitano.
Futuro? Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, piano piano vedremo».
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