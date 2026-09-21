Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata, si sofferma sul primo posto del, tornato solitario in vetta dopo il pareggio tra. Un risultato che ha permesso ai rosanero di affrontare la sosta con la posizione cheauspicava alla vigilia del campionato. Dopo appena cinque giornate, il vantaggio sulle principali candidate alla promozione diretta è già significativo:sono a sei punti di distanza, mentre laè a -8.

Secondo Butera, però, il primato del Palermo non può essere considerato casuale. Le quattro vittorie sono arrivate attraverso partite non sempre semplici, ma i 13 punti conquistati, compreso il pareggio di Avellino, vengono considerati pienamente meritati. La squadra di Inzaghi ha mostrato qualcosa in più rispetto alle altre, soprattutto sotto il profilo mentale e della qualità della rosa. Il gioco, invece, è un aspetto sul quale si può ancora lavorare e la sosta di tre settimane potrà consentire al tecnico di intervenire sulla manovra.

Il quotidiano evidenzia inoltre come questo rendimento sia arrivato nonostante alcune assenze importanti, come quelle di Perin, Hernani e Strefezza, con quest’ultimo destinato a rimanere fuori ancora a lungo. Una situazione che rende ancora più significativo il contributo arrivato da altri elementi della rosa.

Proprio in questo senso, l’analisi si concentra su quello che viene definito “l’altro mercato”. In estate Osti ha infatti portato a Palermo diversi giocatori già affermati, provenienti dalla Serie A, ma allo stesso tempo ha puntato su giovani di prospettiva. Le prime risposte sono arrivate da Fortin, descritto come determinante ogni volta che è stato chiamato in causa, e da Vavassori, protagonista della sfida con il Padova e capace di offrire un contributo positivo nelle occasioni in cui è stato impiegato.

Il riferimento è anche alle critiche ricevute in passato dal Palermo per alcune scelte riguardanti gli under. Quest’anno, secondo Butera, la società sembra invece aver imboccato una direzione differente e i primi risultati stanno dando ragione alle scelte effettuate. Il rendimento di Fortin e Vavassori viene così indicato come una delle ragioni che spiegano la soddisfazione per questo avvio di stagione.

La conclusione dell’articolo invita comunque a mantenere i piedi per terra: la strada verso la fine del campionato è ancora molto lunga, ma il Palermo può godersi una vetta conquistata attraverso risultati e prestazioni che, secondo il quotidiano, non sono frutto del caso.

Fonte: Giornale di Sicilia