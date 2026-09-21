Il Giornale di Sicilia analizza la vittoria delcontro il, sottolineando come la squadra diabbia mostrato una reazione diversa rispetto alla gara precedente contro l’. Dopo aver trovato il pareggio, infatti, i rosanero sono riusciti a completare la rimonta e a portare a casa tre punti fondamentali. Per il quotidiano, il successo conferma che lo spirito della squadra è quello giusto, come dimostra anche una partenza in campionato mai registrata prima dalin Serie B.

I 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate rappresentano infatti un record per il club tra i cadetti. Il precedente della scorsa stagione era di 11 punti, mentre nel 2023-24 erano stati 10. Il rendimento attuale supera anche quelli ottenuti nelle stagioni in cui la vittoria valeva ancora due punti: nel 1964-65 arrivarono tre successi e due pareggi, mentre nel 1979-80 quattro vittorie e una sconfitta. Il dato storico, però, viene accompagnato da una precisazione: nessuna di quelle precedenti partenze aveva poi portato alla promozione. L'obiettivo del Palermo, dunque, sarà quello di mantenere questo ritmo anche nelle restanti 33 partite.

Quella contro il Padova è stata inoltre la quarta vittoria nelle prime cinque gare di campionato e la sesta nelle prime sette considerando anche la Coppa Italia. Si tratta della terza rimonta completata dall'arrivo di Inzaghi in panchina. Il quotidiano ricorda infatti i precedenti contro l'Empoli, a febbraio, e il Catanzaro, a maggio, quando il Palermo era riuscito a ribaltare lo svantaggio prima di trovare il definitivo vantaggio.

Contro il Padova, però, la squadra ha avuto una gestione diversa del finale, riuscendo a contenere la reazione degli avversari dopo il sorpasso. Un altro dato significativo riguarda il Barbera: quella ottenuta contro i biancoscudati è stata la 18ª vittoria del Palermo nelle ultime 19 partite disputate davanti al proprio pubblico.

La rimonta è arrivata anche grazie alle giocate individuali e all'impatto dei subentrati. Vavassori e Johnsen sono stati decisivi, rispettivamente con due gol e due assist, mentre Gabrielloni, Gomes ed Estevez hanno contribuito con dinamismo e intensità. Inzaghi, nel post partita, ha sottolineato proprio la capacità dei giocatori entrati dalla panchina di incidere nonostante il minutaggio ridotto.

Presto il tecnico potrà inoltre contare nuovamente su Mazzitelli, che sfrutterà le tre settimane di sosta per ritrovare una buona condizione. Un aspetto importante considerando anche il confronto con l'Avellino, nel quale i subentrati, con l'eccezione di Johnsen, non avevano avuto lo stesso impatto.

Il confronto tra le due partite rappresenta quindi uno dei punti centrali dell'analisi. Ad Avellino, dopo l'1-1, il Palermo aveva alternato momenti positivi e fasi di sofferenza, rischiando nel finale. Contro il Padova, invece, la ripresa è stata quasi interamente di marca rosanero, fino al gol di Vavassori che ha completato la rimonta e consegnato alla squadra di Inzaghi una vittoria dal peso particolare.

Fonte: Giornale di Sicilia