Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla crescita di, protagonista assoluto della vittoria delcontro il. La doppietta del classe 2005 rappresenta il suo primo grande acuto in Serie B e, secondo il quotidiano, è il segnale più evidente di un percorso che lo sta portando a non essere più considerato soltanto un'alternativa.

Il rapporto con Filippo Inzaghi viene indicato come uno degli elementi centrali della sua crescita. Il tecnico ha puntato sul giovane attaccante, concedendogli fiducia e minuti, e dopo il gol del 2-1 è stato proprio Inzaghi a correre ad abbracciare Vavassori. Un'immagine che, per il Giornale di Sicilia, fotografa bene il legame creatosi tra i due. Lo stesso attaccante ha sottolineato la fiducia ricevuta dall'allenatore: «Lui crede tanto in me e mi fa molto piacere questa cosa».

I numeri confermano il progressivo inserimento del numero 9: sette presenze complessive, tre gol e due assist. Dopo la rete realizzata in Coppa Italia contro il Lecce e i due assist forniti contro il Mantova, sono arrivati i primi due gol in campionato contro il Padova. Una doppietta che gli ha permesso anche di diventare il più giovane calciatore del Palermo a segnare in Serie B dalla stagione 2023-24. «Non sapevo questa cosa, è tanta roba. Spero di poterne fare tanti altri», ha dichiarato Vavassori.

Il quotidiano si sofferma anche sulle modalità con cui il Palermo ha portato il giocatore in Sicilia. Vavassori è arrivato dall'Atalanta con la formula del prestito oneroso, per una cifra intorno ai 500 mila euro, mentre il cartellino resta di proprietà del club bergamasco. Un investimento che, considerando questo primo scorcio di stagione, ha già iniziato a dare i suoi frutti.

A favorire ulteriormente la sua crescita potrebbe essere anche l'infortunio di Strefezza, che apre uno spazio importante nel reparto offensivo. Vavassori può rappresentare una delle soluzioni a disposizione di Inzaghi, anche se non necessariamente nello stesso ruolo dell'esterno brasiliano. Le sue caratteristiche, dalla capacità di attaccare la profondità alla possibilità di incidere negli ultimi metri, possono offrire nuove alternative al tecnico.

Il Giornale di Sicilia evidenzia quindi come Inzaghi stia gestendo il percorso del giovane senza forzarne la crescita. Il passaggio dall'Atalanta U23 alla Serie B rappresenta un salto importante, ma le prime prestazioni con il Palermo stanno mostrando un giocatore sempre più coinvolto e capace di ritagliarsi spazio nelle gerarchie.

Lo stesso Vavassori, dopo la doppietta al Padova, ha raccontato le emozioni vissute al Barbera, ringraziando i compagni per averlo messo nelle condizioni migliori per segnare: «L'emozione è incredibile, poi davanti al nostro pubblico è indescrivibile». E sul gol sotto la Curva Nord ha aggiunto: «Segnare sotto la Nord è stato stupendo».

La domenica successiva alla vittoria, infine, Vavassori è tornato a Bergamo per assistere dalla tribuna alla partita dell'Atalanta U23 contro il Ravenna, la squadra nella quale aveva giocato fino alla scorsa stagione.

Fonte: Giornale di Sicilia