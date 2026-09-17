Tutto pronto per il Palermo Football Meeting. Lunedì 21 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle 20.00.
Tutto pronto per il Palermo Football Meeting. Lunedì 21 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle 20.00, il capoluogo siciliano ospiterà dirigenti, procuratori, allenatori, ex calciatori e professionisti del settore per un pomeriggio dedicato al presente e al futuro del calcio italiano.
Definita la scaletta della manifestazione organizzata da Conference403, che vedrà alternarsi numerosi protagonisti del panorama calcistico nazionale. Tra i nomi più attesi Pantaleo Corvino, Giorgio Perinetti, Mario Giuffredi, Stefano Sorrentino, Leandro Rinaudo, Mauro Meluso e diversi ex calciatori del Palermo.
L'evento si svolgerà negli spazi di viale Michelangelo 1822 a Palermo e sarà aperto alle ore 14.00 dai saluti istituzionali dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana e assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo.
LA PRIMA PARTEIl programma entrerà subito nel vivo. Alle 14.10 toccherà a Fabio Lupo e Mauro Meluso, mentre alle 14.25 è previsto l'intervento di Armando Perna.
Alle 14.40 spazio a due portieri che hanno vestito la maglia rosanero: Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti. Alle 14.55 interverranno il professor Sergio Paternostro e gli avvocati Monica Calvaresi e Pietro Alosi.
Alle 15.10 sarà la volta dell'allenatore Pep Clotet, seguito alle 15.25 da Fausto Rossi. Uno degli appuntamenti principali della prima parte della giornata è fissato invece alle 15.45, quando interverrà Giorgio Perinetti, dirigente dalla lunga esperienza nel calcio italiano e con un passato importante anche a Palermo.
Alle 16.00 è prevista una pausa dedicata alle iniziative collaterali e di intrattenimento. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre venduti i biglietti per il sorteggio di alcune maglie: il ricavato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sarà devoluto in beneficenza.
GIUFFREDI E GLI EX ROSANEROLa seconda parte del Palermo Football Meeting comincerà alle ore 17.00 con Antonio Cottone e il presidente del Trapani Valerio Antonini.
Il programma proseguirà con Fabrizio Ferrari e con diversi protagonisti che hanno legato una parte della propria carriera al Palermo. Tra questi Andrea Rispoli, Cesare Bovo, Fernando Rubinho e Leandro Rinaudo.
Particolarmente atteso l'appuntamento delle 18.15 con Mario Giuffredi, procuratore che cura gli interessi di numerosi calciatori e tra gli agenti più conosciuti del panorama calcistico italiano.
Nella parte finale della manifestazione è previsto anche un intervento di Francesco Facchinetti alle 18.40, prima di lasciare spazio, alle ore 19.00, a Pantaleo Corvino, altro nome di primo piano della giornata.
CALCIO E BENEFICENZAAlle 19.30 si terrà l'estrazione delle maglie legata all'iniziativa benefica, mentre la conclusione ufficiale del meeting è fissata per le ore 20.00.
La manifestazione nasce con l'obiettivo di mettere a confronto professionalità differenti del mondo del pallone, affrontando temi che spaziano dalla direzione sportiva al calciomercato, dalla procura allo scouting, fino alla comunicazione e alla gestione degli atleti.
L'evento, organizzato da Conference403, gode del supporto dell'Assemblea Regionale Siciliana e del patrocinio, tra gli altri, di LUMSA, Comune di Palermo e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
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