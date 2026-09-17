Tutto pronto per il Palermo Football Meeting. Lunedì 21 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle 20.00, il capoluogo siciliano ospiterà dirigenti, procuratori, allenatori, ex calciatori e professionisti del settore per un pomeriggio dedicato al presente e al futuro del calcio italiano.

Definita la scaletta della manifestazione organizzata da Conference403, che vedrà alternarsi numerosi protagonisti del panorama calcistico nazionale. Tra i nomi più attesi Pantaleo Corvino, Giorgio Perinetti, Mario Giuffredi, Stefano Sorrentino, Leandro Rinaudo, Mauro Meluso e diversi ex calciatori del Palermo.

L'evento si svolgerà negli spazi di viale Michelangelo 1822 a Palermo e sarà aperto alle ore 14.00 dai saluti istituzionali dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana e assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo.

LA PRIMA PARTE

Il programma entrerà subito nel vivo. Alle 14.10 toccherà a, mentre alle 14.25 è previsto l'intervento di

Alle 14.40 spazio a due portieri che hanno vestito la maglia rosanero: Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti. Alle 14.55 interverranno il professor Sergio Paternostro e gli avvocati Monica Calvaresi e Pietro Alosi.

Alle 15.10 sarà la volta dell'allenatore Pep Clotet, seguito alle 15.25 da Fausto Rossi. Uno degli appuntamenti principali della prima parte della giornata è fissato invece alle 15.45, quando interverrà Giorgio Perinetti, dirigente dalla lunga esperienza nel calcio italiano e con un passato importante anche a Palermo.

Alle 16.00 è prevista una pausa dedicata alle iniziative collaterali e di intrattenimento. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre venduti i biglietti per il sorteggio di alcune maglie: il ricavato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sarà devoluto in beneficenza.

GIUFFREDI E GLI EX ROSANERO

La seconda parte delcomincerà alle ore 17.00 cone il presidente del Trapani

Il programma proseguirà con Fabrizio Ferrari e con diversi protagonisti che hanno legato una parte della propria carriera al Palermo. Tra questi Andrea Rispoli, Cesare Bovo, Fernando Rubinho e Leandro Rinaudo.

Particolarmente atteso l'appuntamento delle 18.15 con Mario Giuffredi, procuratore che cura gli interessi di numerosi calciatori e tra gli agenti più conosciuti del panorama calcistico italiano.

Nella parte finale della manifestazione è previsto anche un intervento di Francesco Facchinetti alle 18.40, prima di lasciare spazio, alle ore 19.00, a Pantaleo Corvino, altro nome di primo piano della giornata.

CALCIO E BENEFICENZA

Alle 19.30 si terrà l'estrazione delle maglie legata all'iniziativa benefica, mentre la conclusione ufficiale del meeting è fissata per le ore 20.00.

La manifestazione nasce con l'obiettivo di mettere a confronto professionalità differenti del mondo del pallone, affrontando temi che spaziano dalla direzione sportiva al calciomercato, dalla procura allo scouting, fino alla comunicazione e alla gestione degli atleti.

L'evento, organizzato da Conference403, gode del supporto dell'Assemblea Regionale Siciliana e del patrocinio, tra gli altri, di LUMSA, Comune di Palermo e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.