Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla vittoria del Palermo sul Padova, arrivata al termine di una gara sofferta e ribaltata grazie alla doppietta di Vavassori. Il quotidiano sottolinea come i rosanero abbiano conquistato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, portandosi momentaneamente da soli in vetta alla classifica. Una rimonta che conferma, secondo il giornale, la qualità e le tante risorse a disposizione di Inzaghi.

La partenza del Palermo viene invece descritta come complicata. Il Padova ha messo in difficoltà i rosanero per buona parte del primo tempo, sfruttando un palleggio preciso e alcune marcature individuali: Zuelli su Palumbo, Fusi su Ranocchia e Lovato su Pohjanpalo. La squadra di Calabro è riuscita così a prendere il controllo della partita e a trovare il vantaggio con Pastina, dopo una conclusione di Cocchi trasformata di fatto in un assist. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, è stato poi convalidato dal VAR.

Con il passare dei minuti, però, il Palermo ha ritrovato ordine e gioco, soprattutto sulla corsia sinistra. Il Giornale di Sicilia evidenzia le occasioni di Vavassori e Palumbo, segnali di una partita che stava cambiando direzione. Al 44' è arrivato il pareggio proprio di Vavassori, servito ancora una volta da Johnsen, tornato protagonista dopo alcune prestazioni meno brillanti.

Il quotidiano sottolinea anche l'importanza di Fortin, decisivo prima dell'intervallo con una grande parata su Fusi, dopo il salvataggio sulla linea di Cocchi sul colpo di testa di Segre. Nella ripresa Inzaghi ha corretto la squadra con gli ingressi di Magnani e Cassandro, al posto di Bani e Pierozzi. Cambi che, secondo il giornale, hanno contribuito a riequilibrare la partita.

Nel secondo tempo il Palermo ha infatti aumentato ritmo e intensità, costringendo il Padova ad abbassarsi e affidandosi soprattutto alle ripartenze. Augello ha spinto con continuità sulla sinistra, mentre Segre ha avuto una buona occasione per completare la rimonta. Anche Fortin ha mantenuto alta l'attenzione sui tentativi del Padova, in particolare sui calci d'angolo.

Nel finale, le scelte di Inzaghi sono state premiate. Gli ingressi di Estevez, Gomes e Gabrielloni hanno dato nuova energia al Palermo, che ha trovato il gol decisivo ancora con Vavassori. L'azione è nata da un recupero a centrocampo e da un'altra giocata di Johnsen, prima della conclusione dell'attaccante in area. Una rete che ha fatto esplodere il Barbera e portato Inzaghi a correre immediatamente verso il giovane giocatore.

Il finale ha poi visto l'espulsione di Carissoni, autore di un fallo da ultimo uomo proprio su uno scatenato Vavassori. Il Giornale di Sicilia chiude evidenziando anche il rendimento interno del Palermo, che al Barbera ha raggiunto una lunga serie positiva, con 15 vittorie e un pareggio da novembre 2025. La squadra rosanero, intanto, si gode la vetta solitaria almeno per una notte.