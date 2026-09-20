La Gazzetta dello Sport si concentra soprattutto sulla forza del Palermo al Barbera, diventato un vero fortino per la squadra di Inzaghi. La vittoria contro il Padova ha infatti allungato una striscia interna impressionante: sono ormai 16 le gare consecutive di campionato senza sconfitte, con 15 vittorie e un solo pareggio. Un dato che attraversa due stagioni e che, come sottolinea il quotidiano, rende il campo rosanero particolarmente difficile da espugnare.

La sfida contro il Padova, però, sembrava poter interrompere questa striscia. Gli uomini di Calabro hanno messo in difficoltà il Palermo per buona parte del primo tempo, riuscendo anche a passare in vantaggio al 7' con Pastina. I veneti hanno sfruttato un avvio più convincente, con Zuelli e Giunti particolarmente efficaci nel limitare Palumbo e Ranocchia e nel dare ordine al possesso.

La squadra di Inzaghi ha faticato a trovare contromisure e per diversi minuti ha lasciato l'iniziativa al Padova. A cambiare l'inerzia è stato ancora una volta Vavassori, autore di una prestazione da protagonista. Prima ha costretto Sorrentino a una grande deviazione, poi, al 44', ha trovato il pareggio sfruttando l'assist di Johnsen. La Gazzetta dello Sport evidenzia proprio la capacità del giovane attaccante di accendersi nei momenti più delicati.

Nella ripresa il Palermo è tornato in campo con un atteggiamento diverso. Inzaghi ha modificato la squadra inserendo Cassandro e Magnani già all'intervallo, mentre nella seconda parte della gara hanno trovato spazio anche Estevez, Gomes e Gabrielloni. La profondità della panchina rosanero, secondo il quotidiano, ha finito per fare la differenza, permettendo al Palermo di aumentare intensità e qualità nel momento decisivo.

Il gol del definitivo 2-1 è arrivato al 38' della ripresa, ancora con Vavassori e ancora su un'azione costruita da Johnsen. Il giovane attaccante ha così completato la doppietta e ribaltato una partita che il Padova aveva iniziato meglio. Nel finale Vavassori ha anche provocato l'espulsione di Carissoni, confermandosi il protagonista assoluto del pomeriggio.

Il dato che più colpisce, però, resta quello del Barbera. La Gazzetta dello Sport ricorda come l'ultima sconfitta interna in campionato risalga al 28 ottobre 2025 contro il Monza: da allora, il Palermo ha raccolto 15 vittorie e un pareggio. Un rendimento che ha trasformato il Barbera in una fortezza e che accompagna i rosanero anche nella corsa al vertice della classifica.