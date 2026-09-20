Tuttosport dedica spazio alla vittoria del Palermo sul Padova, sottolineando come i rosanero siano riusciti a mantenere la vetta solitaria almeno fino alla ripresa del campionato. Dopo cinque giornate sono 13 i punti conquistati, un bottino mai raggiunto prima dal Palermo in Serie B dopo le prime cinque gare.

Il quotidiano individua in Johnsen e Vavassori i principali protagonisti del successo: il primo ha confezionato entrambi gli assist, mentre il secondo ha trasformato le occasioni in due gol. In particolare, Vavassori viene descritto come protagonista di una partita completa, non limitata alla doppietta. Bene anche Fortin, decisivo con alcune parate nei momenti in cui il Padova ha messo maggiormente in difficoltà la squadra di Inzaghi.

La gara, infatti, è stata tutt'altro che semplice per il Palermo. Il Padova ha approfittato delle difficoltà iniziali dei rosanero, soprattutto contro l'aggressione alta impostata da Inzaghi, e ha trovato il vantaggio con Pastina. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, è stata poi convalidata dal VAR, aumentando le difficoltà della squadra di casa.

Inzaghi, al termine della partita, ha riconosciuto le difficoltà del primo tempo, definendo la squadra "disordinata", ma ha evidenziato la reazione nella ripresa e il merito del successo. Dopo le occasioni di Vavassori e Palumbo, il Palermo ha trovato il pareggio proprio con il giovane attaccante, servito da Johnsen. Il Padova, però, ha avuto a sua volta due grandi opportunità, con Cocchi protagonista di un salvataggio sulla linea e Fortin decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Giunti.

Nella ripresa il Palermo ha cambiato passo. Gli ingressi di Bani e Cassandro hanno contribuito a dare maggiore equilibrio alla squadra, che ha iniziato a schiacciare il Padova nella propria trequarti. I rosanero hanno avuto un'altra grande occasione con Segre, prima del definitivo 2-1, arrivato a sette minuti dalla fine: l'azione è partita da Gabrielloni, è stata rifinita ancora da Johnsen e conclusa da Vavassori.

Nel finale è arrivato anche il rosso a Carissoni, espulso per un fallo su Vavassori lanciato verso una chiara occasione da gol. Per Calabro, nonostante la sconfitta, resta la consapevolezza di aver messo in difficoltà il Palermo al Barbera, elemento dal quale l'allenatore del Padova ha detto di voler ripartire in vista del prosieguo della stagione.