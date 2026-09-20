Si sono disputate cinque partite di Serie B nella giornata di sabato 19 settembre, valide per la quinta giornata di campionato. Il Palermo supera il Padova al Barbera e si porta momentaneamente in vetta solitaria alla classifica. Vince anche l’Ascoli, mentre arrivano il primo successo stagionale della Sampdoria e la seconda vittoria consecutiva del Benevento.

Al Barbera il Palermo batte 2-1 il Padova. La formazione di Calabro passa in vantaggio con Pastina, ma i rosanero reagiscono e ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Vavassori, autore del pareggio nel primo tempo e del gol decisivo nella ripresa. Con questo successo, il Palermo sale a 13 punti dopo cinque giornate.

Successo importante anche per l’Ascoli, che supera 3-1 l’Avellino. Gli ospiti passano in vantaggio con Russo, ma nella ripresa i bianconeri ribaltano la gara grazie all’autogol di Enrici e alla doppietta di Silipo. L’Ascoli sale così a quota 10 punti, a tre lunghezze dal Palermo.

Termina invece 0-0 la sfida tra Cremonese ed Entella. Un punto per entrambe le squadre al termine di una gara equilibrata, con l’Entella che conquista un altro risultato positivo dopo il pareggio ottenuto in trasferta.

Prima vittoria stagionale per la Sampdoria, che supera 2-1 il Catanzaro. I blucerchiati trovano il vantaggio grazie all’autogol di Gartenmann, poi Insigne raddoppia nella ripresa. Il Catanzaro accorcia con Begic, ma non riesce a completare la rimonta, nonostante l’espulsione di Abildgaard.

Infine, il Benevento espugna il campo della Carrarese con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Prisco nella ripresa, alla sua prima marcatura in Serie B. Per i campani si tratta della seconda vittoria consecutiva, mentre la Carrarese incassa la quarta sconfitta nelle prime cinque giornate.

I risultati del sabato:

Carrarese-Benevento 0-1Cremonese-Entella 0-0Palermo-Padova 2-1Sampdoria-Catanzaro 2-1Ascoli-Avellino 3-1