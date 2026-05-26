Cambia il regolamento in massima serie
Cambia il regolamento riguardante la Serie A. Non saranno più disputati, infatti, gli spareggi promozione/salvezza, che hanno caratterizzato gli ultimi anni di massima serie.
La FIGC ha, infatti, approvato - su richiesta della Serie A - la decisione di non svolgere più queste gare dirette in caso di arrivo a pari punti: "su proposta della Lega Calcio Serie A - si legge - è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)".
Un solo precedente rimarrà nella storia: Spezia-Hellas Verona della stagione 23/24, vinto 3-1 dai veneti.
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