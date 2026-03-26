Italia, vietato sbagliare: contro l’Irlanda del Nord passa il futuro azzurro

L’Italia arriva a questo appuntamento con il peso di due esclusioni consecutive dai Mondiali. Un macigno che si porta dietro inevitabilmente, ma che il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha provato ad alleggerire lavorando soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. “Mi gioco tanto, ho un Paese sulle spalle”, ha ammesso alla vigilia, sottolineando l’importanza del momento ma chiedendo allo stesso tempo lucidità e serenità. Sul piano tecnico, gli azzurri partono favoriti grazie a una rosa ricca di qualità, ma con qualche incognita legata alle condizioni di alcuni elementi. Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca restano in dubbio, mentre davanti Mateo Retegui si candida a punto di riferimento offensivo e possibile rigorista. Dettagli che possono pesare in una gara in cui anche un singolo episodio può fare la differenza. L’identità che il ct azzurro vuole vedere è chiara: intensità, equilibrio e attenzione costante. “Si gioca di testa e di gambe”, ha ribadito, sintetizzando perfettamente la natura di una partita che sarà prima di tutto mentale.