Italia–Irlanda del Nord non è una partita qualunque. È un crocevia decisivo per il futuro della Nazionale azzurra, una di quelle notti in cui il margine d’errore si azzera e conta solo il risultato. Oggi, 26 marzo, allo stadio New Balance Arena di Bergamo, l’Italia si gioca l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026: una sfida secca, senza appello. Dentro o fuori.
Nazionale Italiana
Italia, vietato sbagliare: contro l’Irlanda del Nord passa il futuro azzurro
Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45. In caso di parità, supplementari ed eventuali calci di rigore. In palio non c’è ancora il Mondiale, ma un passo decisivo: la finale contro la vincente tra Galles e Bosnia. Un passaggio obbligato per tornare sul palcoscenico più importante.
L’Italia arriva a questo appuntamento con il peso di due esclusioni consecutive dai Mondiali. Un macigno che si porta dietro inevitabilmente, ma che il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha provato ad alleggerire lavorando soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. “Mi gioco tanto, ho un Paese sulle spalle”, ha ammesso alla vigilia, sottolineando l’importanza del momento ma chiedendo allo stesso tempo lucidità e serenità. Sul piano tecnico, gli azzurri partono favoriti grazie a una rosa ricca di qualità, ma con qualche incognita legata alle condizioni di alcuni elementi. Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca restano in dubbio, mentre davanti Mateo Retegui si candida a punto di riferimento offensivo e possibile rigorista. Dettagli che possono pesare in una gara in cui anche un singolo episodio può fare la differenza. L’identità che il ct azzurro vuole vedere è chiara: intensità, equilibrio e attenzione costante. “Si gioca di testa e di gambe”, ha ribadito, sintetizzando perfettamente la natura di una partita che sarà prima di tutto mentale.
Dall’altra parte, l’Irlanda del Nord si presenta senza pressioni ma con caratteristiche ben definite: squadra compatta, fisica, pericolosa sui calci piazzati e pronta a sfruttare ogni errore. Una formazione che, come sottolineato dallo stesso Gattuso: “fa poche cose ma le fa credendoci tantissimo”. Proprio per questo l’Italia dovrà mantenere alta la concentrazione, evitando cali che potrebbero rimettere in discussione l’equilibrio della gara. La chiave sarà tutta nella gestione dei momenti. Gli azzurri dovranno avere il coraggio di fare la partita, ma anche la maturità di non perdere ordine e lucidità nelle fasi più delicate. Il passato recente pesa, ma non può diventare un limite.
Bergamo si prepara a spingere la squadra in una notte che si preannuncia carica di tensione ed emozioni. In gare come questa, basta un episodio per cambiare tutto. Per l’Italia non è solo una semifinale. È un esame di maturità. E soprattutto, è l’occasione per dimostrare di essere tornata all’altezza della propria storia.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI (3-5-2)
Donnarumma, Mancini, Bastoni (in dubbio, pronti Scalvini o Buongiorno) Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
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