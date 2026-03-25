Palermo, tutto in sei gare: tra sogno promozione e playoff

Il Palermo si gioca tutto in sei finali decisive tra promozione diretta e playoff

⚽️ 25 marzo - 14:35

La sosta arriva nel momento più delicato della stagione, ma il vero destino del Palermo si deciderà nelle ultime sei partite. Sei finali, senza margine d’errore, in cui la squadra guidata da Filippo Inzaghi si gioca tutto: dalla rincorsa alla promozione diretta, oggi distante quattro punti, fino al miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

Il calendario mette davanti ai rosanero un percorso tutt’altro che banale: Avellino, Frosinone, Cesena, Reggiana, Catanzaro e Venezia. Un mix di partite alla portata, scontri diretti e trasferte insidiose che raccontano perfettamente quanto sarà sottile il confine tra un finale di stagione positivo e un’occasione mancata.

Le sfide casalinghe contro Avellino e Cesena rappresentano, almeno sulla carta, due passaggi obbligati. Al Barbera servirà fare la voce grossa, perché sono proprio queste le gare che non si possono sbagliare. Squadre organizzate, certo, ma inferiori tecnicamente: qui conteranno soprattutto approccio e gestione della pressione. Sei punti in queste due partite non sono solo auspicabili, ma necessari per restare agganciati al treno alto della classifica.

Discorso completamente diverso per le trasferte contro Frosinone e Venezia, che rappresentano il vero crocevia della stagione. Si tratta di scontri diretti che valgono doppio: vincere significherebbe accorciare e togliere punti alle dirette concorrenti, mentre una sconfitta rischierebbe di chiudere definitivamente il discorso secondo posto. In particolare l’ultima giornata contro il Venezia potrebbe trasformarsi in uno spareggio vero e proprio, con tutto il peso emotivo e tecnico che ne consegue.

Nel mezzo, massima attenzione a Reggiana e Catanzaro, due squadre che possono diventare trappole perfette. Sono le classiche partite di fine stagione, contro avversari che potrebbero avere meno pressione o giocare con maggiore libertà mentale. Ed è proprio in questo tipo di gare che spesso gli uomini di mister Inzaghi hanno incontrato difficoltà: sottovalutare questi impegni potrebbe costare carissimo.

In questo scenario, la sosta può diventare un fattore chiave. Non solo per rifiatare fisicamente dopo settimane intense, ma soprattutto per lavorare su quegli aspetti che hanno frenato i rosanero finora. Filippo Inzaghi avrà tempo per recuperare energie, sistemare qualche acciacco e, soprattutto, lavorare sulla testa della squadra. La sensazione è che il Palermo abbia già una struttura solida, ma che debba ancora fare uno step mentale negli scontri diretti e nelle partite decisive. La pausa può servire anche per chiarire definitivamente le gerarchie, trovare soluzioni offensive più efficaci e aumentare la condizione di quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio. In un finale così compresso, arrivare con più alternative può fare la differenza.

Più del calendario, però, sarà decisivo l’aspetto mentale. La squadra siciliana ha dimostrato di avere una delle difese più solide del campionato e di saper soffrire, ma ha anche evidenziato limiti proprio nelle partite più pesanti. Ora serve uno scatto in più, quello che distingue una buona squadra da una squadra pronta a fare il salto.

Il calendario non è proibitivo, ma nemmeno semplice. La verità è che il Palermo ha ancora tutto nelle proprie mani, ma non può più permettersi passi falsi. Queste sei partite non sono solo la fine del campionato: sono un esame. E la sosta, adesso, può essere l’ultima occasione per prepararlo al meglio.