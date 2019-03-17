La Juventus progetta la prossima stagione 2023-2024 con Massimiliano Allegri e il ds Giovanni Manna, in attesa di accogliere ufficialmente il nuovo polo manageriale dell'area tecnica che, senza alcun…
Carpi
Tutto pronto per la nuova avventura di Daniele Di Donato sulla panchina del Carpi. Sembra ormai vicina la fumata bianca che vedrebbe l'ormai ex tecnico della Vis Pesaro alla guida della compagine…
Palermo-Casertana, riecco Fedato: il club campano ritrova l'attaccante per il match contro i rosanero. I dettagli
Domenica pomeriggio, alle 14.30 alo stadio "Renzo Barbera", sarà Palermo-Casertana. Dopo le notizie positive in casa rosanero, con il jolly offensivo Mario Alberto Santana e l'esterno destro…
Serie C 2020/21: Palermo, Catania e Bari ancora su Eleven Sports. Info, prezzi e sconti sugli abbonamenti
La Serie C sarà ancora su Eleven Sports. Anche per la stagione 2020/21 i diritti televisivi della Serie C sono stati assegnati alla piattaforma online che in Italia trasmetterà tutte le gare del…
Lazzari a 360°: “A Cagliari io e Matri avevamo una band. Ero ad un passo dal Milan. Futuro incerto, ma ho una consapevolezza...”
Parola ad Andrea Lazzari. Un lockdown lungo più di due mesi, una fase 2 appena cominciata e l’estate alle porte. Diversi i pensieri che attanagliano calciatori e non solo. Ciò che manca di più ad…
"È stato probabilmente l’ultimo numero 10 capace di incendiare il «Barbera» e, sebbene abbia indossato la maglia rosanero solo per una stagione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista".
Coppa Italia, i risultati del terzo turno: vincono le squadre di A, risultati e marcatori
Subito tanto spettacolo in Coppa Italia. In occasione del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia tante squadre di serie A e serie B sono scese in campo per cercare di battere i rispettivi avversari…
"Dopo 11 anni, il nostro percorso di esaurisce qui, dopo una retrocessione amarissima". Parola di Stefano Bonacini. Il patron del Carpi, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, ha fatto…
Il Carpi, nonostante la retrocessione in C, cercherà di chiudere in maniera dignitosa il campionato di b, contro il Venezia, davanti ai propri sostenitori. Il tecnico dei biancorossi, Fabrizio…
Alle ore 15,00 in campo sette delle restanti otto gare valide per la 36a giornata del campionato di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali di tutti i match. CARPI: 35 Piscitelli, 4 Sabbione, 5 Pezzi, 9…
Serie B, 33a giornata: il Lecce asfalta il Carpi, salentini di nuovo a +4 sul Palermo. Risultati e classifica
33a giornata di Serie B. Il Lecce ha letteralmente abbattuto il Carpi con un secco 4-1: nonostante un primo tempo conclusosi sullo 0-0, i salentini nella ripresa hanno preso in mano le redini del…
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quattordicesima giornata di ritorno della Serie BKT 2018/19 in programma sabato 13…
Benevento-Carpi, Viola: "Prossime gare ci diranno che campionato faremo, serve sacrificio"
"Volevamo vincere e l'abbiamo fatto. Non è ancora il Benevento che conosciamo, ma venivamo da un momento difficile e serviva una vittoria come il pane". Queste le parole del centrocampista del…
Prima Pagina, Corriere dello Sport: "AltaRino. Kean, gol e bufera. Inter senza pace"
"Alta Rino". Apre così l’edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'. "Il Milan delude ancora, corsa Champions apertissima. Avanti con il gol di Piatek, i rossoneri si fanno riprendere dall'Udinese…
Serie B, 31a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 21
Tutto pronto per la trentunesima giornata di Serie B. In contemporanea con la sfida tra il Cagliari e la Juventus (QUI le formazioni ufficiali), anticipo serale della trentesima giornata di Serie A,…
Di Alessandro Amato Nestorovski e Puscas si stanno giocando il titolo di bomber rosanero. Il macedone ha segnato nove reti, il rumeno otto (di cui cinque nelle ultime sei partite). Hanno un minutaggio…
Atzori: "Contro il Carpi un buon Palermo, risultato mai in discussione. Ecco chi si gioca la promozione..."
“Il Palermo sembrava avviarsi al trionfo, e nel primo tempo il 2-0 stava stretto. Poi quel gol del Carpi ha rimesso il Palermo sull’attenti, ma il risultato non è mai stato in discussione". Questa…
di Leandro Ficarra Poker di reti, due volti, tre punti. Numeri che raccontano la sfida tra Palermo e Carpi, legittimando sorrisi e convinzione in casa rosanero. Il netto successo sugli emiliani…
Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo…
Puscas: "Abbraccio con Foschi? Anche lui merita le vittorie. Voglio vincere anche con la Nazionale, tornerò pronto"
Tre punti per mantenere il passo del Brescia. Il Palermo è tornato sul campo dello stadio Renzo Barbera questo pomeriggio per affrontare il Carpi, alla ricerca di tre punti fondamentali per tentare di…
Stellone: "Le vittorie aiutano sempre, godiamoci il momento. Lo Faso e Ingegneri sono disponibili"
Vittoria importantissima per il Palermo. La ventinovesima giornata di Serie B ha visto i rosanero ospitare il Carpi tra le mura dello stadio Renzo Barbera, sfida delicatissima per le sorti della…
Stellone: "Prima mezz'ora ottima, abbiamo preso tre punti molto importanti"
Il Palermo torna a vincere e a convincere. In occasione della ventinovesima giornata di Serie B i rosanero hanno ospitato il Carpi tra le mura dello stadio Renzo Barbera, alla ricerca di tre punti…
Il Palermo ha superato per 4-1 il Carpi in una sfida dai mille volti che ha visto dominare il Palermo nel primo tempo e rischiare grosso nella ripresa quando gli avversari hanno rischiato in un paio…
E' tutto pronto per Napoli-Udinese, match valido per la 28^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la sconfitta a Salisburgo in Europa League che ha comunque…
Missione possibile. Al "Barbera" arriva il Carpi, avversario ostico ma ampiamente alla portata della compagine rosanero. Il Palermo, reduce dal pari ottenuto al "Penzo" contro il Venezia, insegue una…