Bravo George, l’altruismo vale quanto un gol. Così si cementa il gruppo e si rispettano i compagni 18 marzo 2019 - 10:48 18 marzo

Di Alessandro Amato Nestorovski e Puscas si stanno giocando il titolo di bomber rosanero. Il macedone ha segnato nove reti, il rumeno otto (di cui cinque nelle ultime sei partite). Hanno un minutaggio…