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Carpi

US Citta di Palermo v Carpi FC - Serie B

Palermo, ricordi la tripletta di Coronado col Carpi?

"È stato probabilmente l’ultimo numero 10 capace di incendiare il «Barbera» e, sebbene abbia indossato la maglia rosanero solo per una stagione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista".