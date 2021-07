Carpi, Di Donato vicino alla panchina: fumata bianca per l’ex Palermo. Le ultime

Daniele Di Donato è pronto a diventare il nuovo tecnico del Carpi. L'ex giocatore del Palermo dovrebbe firmare il suo nuovo contratto con i biancorossi nel giro delle prossime ore

Sembra ormai vicina la fumata bianca che vedrebbe l'ormai ex tecnico della Vis Pesaro alla guida della compagine biancorossi. Una scelta maturata durante l'intera giornata di ieri e concretizzatasi, probabilmente, nel corso dell'ultima nottata. Un profilo di esperienza per ripartire da un campionato complesso e colmo di ostacoli come la Serie C, dimostratasi categoria estremamente insidiosa anche per organici ben congegnati in sede di calciomercato.