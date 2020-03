Palermo, ricordi la tripletta di Coronado col Carpi?

“È stato probabilmente l’ultimo numero 10 capace di incendiare il «Barbera» e, sebbene abbia indossato la maglia rosanero solo per una stagione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Igor Coronado, ex fantasista del Palermo. Due stagioni fa con la maglia rosanero, esattamente il 25 marzo 2018, il brasiliano realizzò una tripletta contro il Carpi che permise alla squadra di Tedino di superare 4-0 gli emiliani e rilanciare nella corsa alla promozione nella massima serie, obiettivo poi sfumato nella finale playoff contro il Frosinone.

Prima un rigore all’incrocio dei pali, poi un tap-in ed infine uno strepitoso desto a giro, con in mezzo anche una rete del palermitano La Gumina. Una giornata sicuramente positiva per Coronado, che in occasione della sua tripletta festeggiava anche il compleanno della moglie. Sulla coscienza, però, il brasiliano ha però un pesante errore, quello contro il Cesena al “Barbera”, quando l’attuale fantasista dello Sharjah fallì il rigore della possibile vittoria che avrebbe consentito ai rosanero di porsi in una situazione favorevole nella lotta alla Serie A.