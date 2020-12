Palermo-Casertana, riecco Fedato: il club campano ritrova l’attaccante per il match contro i rosanero. I dettagli

Domenica pomeriggio, alle 14.30 alo stadio “Renzo Barbera”, sarà Palermo–Casertana.

Dopo le notizie positive in casa rosanero, con il jolly offensivo Mario Alberto Santana e l’esterno destro Massimiliano Doda verso il completo recupero, la compagine allenata da Roberto Boscaglia ha il solo Alberto Almici fermo ai box per infortunio.

Buone notizie anche in casa Casertana: il tecnico Federico Guidi, nella seduta odierna, ha riabbracciato Francesco Fedato, attaccante costretto a restare fuori nelle ultime tre gare e colpito, come da lui stesso rivelato, dal neuroma di Morton, patologia degenerativa di un nervo plantare . Un problema che ne ha limitato disponibilità e impiego in questa parte di campionato.

Ecco il tweet della società rossoblù:

Dopo lo stop forzato, l’ex Carpi e Foggia è rientrato in gruppo e per lui potrebbe esserci spazio nella sfida al Palermo in programma domenica al “Renzo Barbera”.