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Serie B, ufficiale: omologato il risultato di Pisa-Bari

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: è stato omologato il risultato del match tra Pisa e Bari, andato in scena lo scorso 23 aprile. Con le reti messe a segno da Esposito e…

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Zamparini: "Ecco cosa ho detto a Frank Cascio"

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Frank Cascio torna in corsa per l'acquisto del Palermo Calcio: contatti nuovamente avviati con Maurizio Zamparini, il quale fa riferimento all'ex manager di Michael Jackson nel comunicato diramato in…

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Zamparini smentisce: "Mai avuto società in Inghilterra!"

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Maurizio Zamparini nega di aver mai avuto società nel Regno Unito. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura, alcuni organi di informazione (approfondisci qui) avevano ipotizzato che potessero essere…