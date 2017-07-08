La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: è stato omologato il risultato del match tra Pisa e Bari, andato in scena lo scorso 23 aprile. Con le reti messe a segno da Esposito e…
Baccaglini
Zamparini: "Ho trovato chi farà felici i tifosi. Attenti a quelli come Baccaglini, il Palermo sarebbe fallito se..."
Parola a Maurizio Zamparini. Il patron del Palermo, intervistato questo pomeriggio ai microfoni di RMC Sport, è tornato a parlare del futuro del club di viale del Fante. L'imprenditore friulano ha di…
Zamparini contro Baccaglini: "Lui ha tenuto condotte di rilevanza penale quando voleva il Palermo. Agirò per vie legali, mi scuso coi palermitani"
Maurizio Zamparini non ci sta, Paul Baccaglini è avvisato. Tramite un comunicato ufficiale, pubblicato dal club rosanero sul proprio sito, il patron friulano è intervenuto in merito alle ultime…
Palermo, Baccaglini ed il flop della trattativa con Zamparini: la banca cinese e il mistero Alyssa. La deposizione dell'ex iena...
Una deposizione circostanziata e ricca di particolari, quella che ha visto protagonista davanti ai pm l'ex presidente del Palermo, Paul Baccaglini. Il trader di Chicago ha testimoniato nell'ambito…
Budan: "Non mi spiego addio Lupo. Baccaglini? Ho sempre pensato ad una bufala". Su Zamparini, Nestorovski e Posavec...
"Mi auguro di cuore di rivedere presto Palermo e Parma in A. Di sicuro Empoli e Frosinone corrono...". Parola di Igor Budan. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex attaccante di Palermo e Parma,…
Paul Baccaglini è tornato in città. L'ex presidente del Palermo - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica' - nella giornata di ieri sarebbe stato sentito come persona…
Paul Baccaglini rientra in gioco? L'ex iena che lo scorso anno, proprio in questo periodo, stava per essere nominato presidente del club rosanero, atto che sembrava preludere all'acquisizione del…
Paul Baccaglini, sì ancora lui. L'ex inviato de Le Iene torna alla carica, riaprendo ufficialmente la trattativa per l'acquisizione delle quote del Palermo Calcio. Circa tre mesi fa il trader di…
"Ho deciso di dire la mia per evitare che ci possano essere speculazioni e si possano dire cose non vere raccogliendo solo boatos. Rompo il silenzio perché la trattativa è seria e ha anche bisogno di…
Futuro Palermo: Zamparini-Baccaglini, è disgelo. L'ex Iena prepara una nuova offerta. Cascio e Viola...
Paul Baccaglini sembra tornato ancora una volta alla carica per l'acquisizione delle quote del Palermo Calcio. Sì, Baccaglini. Ancora Baccaglini. L'ex inviato de Le Iene non vorrebbe gettare la spugna…
Amedeo Grieco: "Baccaglini? Tranquilli siamo sulle sue tracce...Zamparini?Capisco i tifosi"
Mesi difficili quelli passati a Palermo tra retrocessione e mancata cessione societaria, l'affare tra Zamparini e Paul Baccaglini è sfumato in estate, tifosi rosanero sono profondamente delusi e non…
Orlando: "Mai ricevuto proposta di Baccaglini, ma non sono portalettere"
Un salto indietro nel tempo, passato alle spalle e trasparenza massima da parte delle istituzioni. Intervenuto in conferenza stampa a Villa Niscemi presso la Sala degli Specchi, in occasione della…
VIDEO Paul Baccaglini in vacanza: il tatuaggio del Palermo c'è ancora
Relax ancora al massimo per l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini e per la compagna Thais Souza Wiggers. Vacanza in Messico per l’ex Iena, comparso per le prime volte tramite i canali social…
VIDEO, Riecco Paul Baccaglini: vacanza in barca con Thais, le immagini
Paul Baccaglini è tornato, così per dire, a farsi sentire. Dopo settimane in silenzio ed in ombra in seguito al mancato closing che lo avrebbe portato ad acquistare il Palermo Calcio,…
Saltato il closing con il gruppo guidato da Baccaglini, Maurizio Zamparini è tornato a cercare acquirenti. Frank Cascio a quanto pare non è il solo a volere il club siciliano, ci sarebbero altre due…
La serie di vignette satiriche dedicata al Palermo dall'artista Claudio "Claps" Iemmola, e ospitata da Mediagol.it, continua con un disegno ispirato al film "Titanic" dove si vede il presidente e…
Tedesco: "Palermo, il tuo unico obiettivo è la serie A. Se vuole, Zamparini può vincere il campionato già a dicembre"
Palermitano di nascita e con i colori rosanero nel cuore. Giovanni Tedesco anche quest'anno seguirà con attenzione le vicende del suo club, che si appresta a disputare il difficile campionato di serie…
Zamparini: "Ecco cosa ho detto a Frank Cascio"
Frank Cascio torna in corsa per l'acquisto del Palermo Calcio: contatti nuovamente avviati con Maurizio Zamparini, il quale fa riferimento all'ex manager di Michael Jackson nel comunicato diramato in…
Zamparini: "Io, i soldi che pagai a Sensi e la verità che racconterò su Baccaglini"
"Sto cercando con difficoltà investitori in Italia e all'estero, gente che dovrà assicurare investimenti come feci io all'inizio". Lo ha scritto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, in un…
Zamparini: "Contestazione tifosi? Anche il presidente dell'Atalanta era oltraggiato"
Maurizio Zamparini torna a dire la sua sulla contestazione dei giorni scorsi da parte dei tifosi rosanero: ecco quanto scritto qualche minuto fa dal patron friulano sul sito di riferimento del club di…
Zamparini: "Amo tutti e non sono un truffatore, con Biagio Conte..."
"La stampa mi dipinge come un possibile truffatore e maneggione, ma non è così". Maurizio Zamparini si difende a due giorni dalla perquisizione in casa sua da parte della Guardia di Finanza. CLICCA…
Zamparini: "Nel Palermo Calcio 160 dipendenti, pagati tutti sempre regolarmente"
Maurizio Zamparini torna a parlare e far chiarezza in merito alla situazione economica del club di cui è proprietario: lo fa in una nota ufficiale apparsa sul sito di riferimento del Palermo Calcio.
Zamparini: "Il centro commerciale a Palermo non ha ancora prodotto un euro"
In un comunicato ufficiale apparso sul sito di riferimento del club, Maurizio Zamparini ha provato a ricostruire la vicenda relativa alla perquisizione della Guardia di Finanza risalente ai giorni…
Zamparini smentisce: "Mai avuto società in Inghilterra!"
Maurizio Zamparini nega di aver mai avuto società nel Regno Unito. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura, alcuni organi di informazione (approfondisci qui) avevano ipotizzato che potessero essere…
Zamparini: "Quando ho aperto le porte di casa alla Guardia di Finanza..."
Maurizio Zamparini racconta quanto avvenuto nella giornata di venerdì, quando sia in casa sua che presso la sede del club di cui è proprietario è arrivata la visita della Guardia di Finanza. CLICCA…
Futuro Palermo: Frank Cascio conferma contatti con Zamparini per acquistare il club
Che futuro per il Palermo Calcio? Se lo chiedono i tifosi rosanero, specialmente all'indomani del blitz di 16 ore da parte della Guardia di Finanza presso la sede del club di viale del Fante e nella…
Palermo: Frank Cascio in Sicilia ad agosto, ma Zamparini può accoglierlo già in ritiro
Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sul blitz avvenuto ad opera della Guardia di Finanza nella giornata di venerdì 7 luglio. Intanto Maurizio Zamparini si dice sereno e tranquillo, sebbene…