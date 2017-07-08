Baccaglini: "Trattativa con Zamparini molto seria, siamo allo scambio dei gagliardetti..." 23 settembre 2017 - 12:25 23 settembre

"Ho deciso di dire la mia per evitare che ci possano essere speculazioni e si possano dire cose non vere raccogliendo solo boatos. Rompo il silenzio perché la trattativa è seria e ha anche bisogno di…