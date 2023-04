Serie B, ufficiale: omologato il risultato di Pisa-Bari

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: è stato omologato il risultato del match tra Pisa e Bari , andato in scena lo scorso 23 aprile. Con le reti messe a segno da Esposito e Antenucci i biancorossi hanno battuto i toscani in rimonta, ma a tenere banco fino ad oggi era stato il ricorso prima annunciato e poi ritirato dal Pisa.

In virtù dell’omologazione del risultato, il Bari vola a quota sessanta punti in classifica, a sei punti di distanza dal Genoa e con sette lunghezze di vantaggio dal Sudtirol.

La Soc. Pisa in data 24 aprile 2023 depositava a mezzo PEC delle ore 12.46 preannuncio di ricorso ex art. 67 C.G.S. contestando il regolare svolgimento dell’incontro con la Soc. Bari, svoltosi in data 23 aprile 2023 e terminato con il risultato di 1-2 per la Soc. Bari;