Dopo un ottimo campionato, che ha portato anche all'esordio con la nazionale italiana, Coppola si appresta a lasciare il Verona. Il classe 2003, perno della difesa di Zanetti e uno dei centrali più…
Verona
Quale futuro per Leo Stulac? Due annate tutt'altro che brillanti con la maglia del Palermo ed un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025. L'esperto centrocampista sloveno potrebbe, dunque,…
Atalanta-Verona 2-2: apre Scamacca, chiude Noslin. Solo un pari per Gasperini
Una straripante Atalanta si fa rimontare due gol dal Verona e non accorcia in classifica sulla zona europea. Dopo essersi resa protagonista di un grande avvio di partita la squadra di Gasperini non è…
LIVE Atalanta-Verona, 32ª giornata Serie A: segui la diretta
Atalanta-Verona, probabili formazioni: spazio a Miranchuk, Baroni con Bonazzoli
Quasi tutto pronto per Atalanta-Verona. La partita - valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Napoli, Sorrentino:…
Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, ha tenuto una conferenza presso la sala stampa dello stadio "Bentegodi" al seguito della sconfitta in casa dell'Hellas Verona, con il gol vittoria siglato da…
"Il Sassuolo ha pensato a me e mi fa piacere. Ho dormito poco perché abbiamo visto tante partite io e il mio staff". Ha esordito così Davide Ballardini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia…
Termina l'anticipo della 26a giornata tra Bologna e Verona. 2-0 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Thiago Motta: Bologna-Verona 2-0: super Fabbian: Motta…
Termina l'anticipo della 26a giornata tra Bologna e Verona. 2-0 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Marco Baroni: Bologna-Verona 2-0: super Fabbian: Motta…
Cosenza-Sampdoria 1-2: Darboe-De Luca nel primo tempo. Pirlo batte Caserta Termina l'anticipo della 26a giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Verona. La prima azione importante del match…
L'anticipo tra Bologna e Verona apre la 26a giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vogliono vincere per superare momentaneamente l'Atalanta quarta in classifica. Veneti che invece devono…
La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con un interessante anticipo al "Dall'Ara" tra Bologna ed Hellas Verona, una sfida dall'esito non così scontato tra la squadra rivelazione del campionato e…
Con l'anticipo tra Bologna e Verona si aprirà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Thiago Motta: #RADIOMEDIAGOL: verso…
Al Mapei Stadium il Sassuolo si è tenuto attivo ospitando la Virtus Verona in un match amichevole, vinto dai neroverdi con un netto 5-1. A sorpresa sono stati però i veneti a segnare la prima rete…
Empoli che esce sconfitto dallo scontro salvezza al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Djuric e Ngonge firmano le reti decisive per gli scaligeri, a poco è servita ai toscani la firma di Zurkowski che…
Verona-Empoli, Andreazzoli: "Affronteremo rivale agguerrito. Baldanzi e Zurkowski..."
Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato del suo Empoli. La formazione toscana affronterà il Verona in trasferta nella gara valevole per…
Il Verona impelagato nella lotta per non retrocedere sfida l'Inter che con una vittoria diverrebbe campione d'inverno. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Marco Baroni:…
Nedelcearu: “La verità sull’intervista in Romania. Felice di giocare per il Palermo” Il Verona sta faticando in campionato. Sedicesimo posto sopra di un punto dalla retrocessione. Fiore all'occhiello…
LIVE Verona-Cagliari, 17ª giornata Serie A: segui la diretta
Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Cagliari vuole conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alla vigilia della sfida contro il Verona ha rilasciato dichiarazioni Claudio…