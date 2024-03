Verona-Sassuolo, Ballardini: “Berardi? Temo che l’infortunio sia grave. Frosinone…”

Il Sassuolo cade a Verona, scivola al penultimo posto e come se non bastasse perde anche Berardi. Il pensiero di mister Ballardini.

Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, ha tenuto una conferenza presso la sala stampa dello stadio "Bentegodi" al seguito della sconfitta in casa dell'Hellas Verona, con il gol vittoria siglato da Karol Swiderski nella ripresa. Partita sportivamente drammatica per i neroverdi che perdono nuovamente Domenico Berardi, appena rientrato in campo dopo uno stop di quasi due mesi. Probabile rottura del tendine d'Achille per il numero 10 del Sassuolo che verosimilmente sarà costretto a rinunciare anche all'Europeo. Queste le dichiarazioni di mister Ballardini: