Verona, Ngonge nel mirino dell’Aston Villa: su di lui anche la Fiorentina

Il Verona sta faticando in campionato. Sedicesimo posto sopra di un punto dalla retrocessione. Fiore all'occhiello della squadra è Cyril Ngonge. Per l'attaccante è attesa un'offerta molto importante dalla Premier League. Non è dato sapere quale sia la squadra pronta a puntare sul talento belga, ma nelle ultime settimane è stato visionato da parte dell'Aston Villa secondo in Premier League. Arrivato un anno fa a parametro zero dopo la risoluzione con il Groningen, il belga ha segnato 10 gol in 32 partite, risultando determinante per la salvezza degli scaligeri con una doppietta nella finale del playoff contro lo Spezia. Il calciatore è valutato tra i 10 e i 15 milioni, una cifra alta che non è impossibile però da raggiungere da parte di un club inglese. E sarebbe una plusvalenza molto importante per il club scaligero. Quindi bisognerà anche capire cosa succederà dal punto di vista societario, visto che il club era vicinissimo alla cessione a un fondo americano, closing che non può completarsi in questo momento proprio per questo motivo. Sul calciatore c'è anche l'interesse della Fiorentina che, però, prima deve liberare uno fra Brekalo e Ikone.