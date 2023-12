Nedelcearu: “La verità sull’intervista in Romania. Felice di giocare per il Palermo”

Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo, è stato intervistato ai canali ufficiali del club rosanero all'indomani della vittoria in extremis contro la Cremonese che ha chiuso il girone d'andata di Serie B nonché l'anno solare 2023 per i siciliani. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Contro la Cremonese è stata una vittoria importantissima. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo lottato insieme ed è arrivato un risultato importantissimo che ci fa essere competitivi e protagonisti, come abbiamo detto a inizio anno. Abbiamo fatto 8 punti nelle ultime 4 partite, sicuramente non siamo contenti di questo ma sappiamo di dover migliorare, perché prendiamo ancora tanti gol. Siamo lì a 3 punti dal secondo posto e ancora c’è tutto il girone di ritorno da giocare. Sono contento per il mio gol, lo voglio dedicare alla mia ragazza e alla mia famiglia che mi sono sempre stati vicino ma anche a tutti i tifosi del Palermo perché è un gol importantissimo che ha aiutato la squadra a vincere, cosa più importante per me. Tifosi? Sono stati eccezionali e ci aiuta sempre a spingere. Dopo la sosta penseremo al girone di ritorno. Siamo ancora vicini a 3 punti dal secondo posto e possiamo migliorare per raggiungere il nostro obiettivo. Il campionato è lungo e difficile, dobbiamo essere attenti e con la testa su ogni partita".