Palermo, la smentita del club sull’intervista a Nedelcearu: “Dichiarazioni false”

Probabile titolare al fianco di Marconi, complice il forfait in extremis di Lucioni, al centro della difesa rosanero nel delicato match di domani contro il Como, Ionut Nedelcearu è finito, suo malgrado, al centro di un piccolo caso mediatico nelle ultime ore. Le dichiarazioni che l'ex Crotone avrebbe rilasciato ad un portale rumeno, in cui manifestava rammarico e frustrazione per lo scarso impiego nel Palermo di Corini in questa prima parte di stagione, con annessa delusione per le conseguenti mancate convocazioni con la maglia della propria Nazionale, avevano destato stupore a poche ore dalla sfida del Sinigaglia. Nel corso dell'intervista, secondo quanto riportato, Nedelcearu avrebbe anche fatto cenno a prospettive in chiave mercato ed alla possibilità di prendere in considerazione un eventuale interesse nei suoi confronti da parte della Dinamo Bucarest.